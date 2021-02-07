В Купянском районе горел частный дом: пожар тушили около 5 часов

В Купянском районе произошел пожар на территории частного домовладения.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, информация о пожаре на территории частного домовладения по улице Центральной, 58, в поселке Купянск-Узловой поступила спасателям 6 февраля в 17:42.

Прибывшие на вызов пожарные установили, что в жилом доме горели две жилые комнаты, перекрытия, крыша и домашние вещи.

Общая площадь пожара составляла 20 кв.м.

Существовала угроза распространения пламени хозяйственную постройку, расположенную рядом.

Спасателям удалось локализовать пожар в 17:55. Полностью же потушили пожар в 22:53.

Причину его возникновения устанавливают.

Агентство Телевидения Новости