В центре Харькова мужчина погиб, выпав с балкона (видео)
В Харькове пенсионер покончил жизнь самоубийством, выбросившись с четвертого этажа балкона дома.
Об этом сообщили в соцсетях очевидцы.
"На место трагедии приехала скорая. Собачка осталась без хозяина", - сказано в комментарии под постом.
Там же опубликованы фото и видео с места происшествия.
По информации отдела коммуникации ГУНП в Харьковской области, сообщение об обнаружении тела мужчины без признаков жизни у дома по улице Куликовский спуск в Киевском районе города поступило в полицию 6 февраля в 16:04.
Тело 66-летнего погибшего без видимых признаков насильственной смерти было направлено в морг.
Следователем по данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "самоубийство".