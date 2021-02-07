В центре Харькова мужчина погиб, выпав с балкона (видео)

В Харькове пенсионер покончил жизнь самоубийством, выбросившись с четвертого этажа балкона дома.

Об этом сообщили в соцсетях очевидцы.

"На место трагедии приехала скорая. Собачка осталась без хозяина", - сказано в комментарии под постом.

Там же опубликованы фото и видео с места происшествия.

По информации отдела коммуникации ГУНП в Харьковской области, сообщение об обнаружении тела мужчины без признаков жизни у дома по улице Куликовский спуск в Киевском районе города поступило в полицию 6 февраля в 16:04.

Тело 66-летнего погибшего без видимых признаков насильственной смерти было направлено в морг.

Следователем по данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "самоубийство".

Агентство Телевидения Новости