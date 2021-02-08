Внезапно выбежал и лег на рельсы: на Харьковщине мужчина погиб под колесами поезда

Правоохранители выясняют обстоятельства смертельного травмирования мужчины поездом в Харьковской области.

Как рассказали в ГУНП Харьковской области, сообщение о том, что в поселке Андреевка электропоезд сообщением «Константиновка-Харьков» совершил наезд на мужчину, поступило в Изюмское районное управление полиции 7 февраля.

Предварительно установлено, что погибший 49-летний житель поселка Андреевка Балаклейского района внезапно выбежал перед поездом и лег на рельсы. Машинист применял экстренное торможение, но не смог остановить состав. От полученных травм мужчина погиб на месте.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Агентство Телевидения Новости