В Харькове начали бесплатно тестировать донорскую кровь на антитела к COVID-19 (IgG). Об этом сообщили на официальной странице Харьковского областного центра крови в Facebook.

Теперь, став донором крови, можно получить справку и узнать болели ли вы коронавирусом.

"Такой анализ крови представляет собой автоматизированный двухэтапный иммуноанализ, что позволяет качественно определить наличие антител класса (IgG) к SARS-CoV-2 в крови и плазме человека. Показатель индекса 1,4 (и более) свидетельствует о положительном результате, следовательно, вы, вероятно перенесли заболевания COVID-19 и имеете соответствующие антитела (lgG). Показатель ниже 1,4 свидетельствует о негативном качественном определении антител (IgG)", - отметили в центре крови.

Такое бесплатное тестирование доноров на антитела планируют проводить до конца 2021 года.

График работы центра крови: с понедельника по пятницу с 8.00 до 15.00, каждая третья суббота - с 8.00 до 13.00.

Агентство Телевидения Новости