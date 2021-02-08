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Адаптивный карантин в Украине будет состоять из "зеленой", "желтой", "оранжевой зоны"

Адаптивный карантин в Украине будет состоять из зеленой, желтой, оранжевой зоны

На фоне вспышек COVID-19 в отдельных областях рассматривается возможность возвращения к адаптивному карантину в Украине. При этом самый высокий уровень ограничений будет устанавливаться отдельным решением

Об этом на селекторном совещании у президента Украины заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает сайт президента.

"Адаптивный карантин будет состоять из "зеленой", "желтой", "оранжевой зоны", и по отдельному решению могут устанавливаться "красные зоны", - отметил он.

Агентство Телевидения Новости

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