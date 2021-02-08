Украина договорилась о поставках COVID-вакцин от четырех производителей

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина договорилась о поставках вакцин от коронавируса четырех производителей. Об этом он сказал во время всеукраинского форума «Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы».

«Мы договорились о поставках в Украину вакцин от компаний Pfizer, Sinovac, AstraZeneсa и Novavах. Первый этап вакцинации начнется уже в этом месяце. Первыми вакцины получат наши медики, военные и нацгвардейцы», - сказал он.

Президент напомнил, что Украина в рамках глобальной инициативы COVAX в феврале получит партию вакцин от Pfizer/BionTech.

«Также сегодня я буду говорить с главой компании Pfizer, первую часть вакцин мы получим. Также мы говорим с Serum Institute (индийская фармкомпания - УНИАН) ... Я боюсь о чем-то говорить, пока вакцины к нам не пришли, но договоренность у нас есть. Действительно, мы должны получить миллион (доз вакцин от COVID-19 - УНИАН) в феврале, если не будет никаких торможений с обеих сторон, потому что вы знаете что такое бюрократия», - отметил он.

Кроме того, Зеленский напомнил относительно договоренности о поставках вакцин с китайским производителем Sinovac, с компанией AstraZeneсa. По его словам, ведут переговоры и есть договоренности с Великобританией, с США.

«Сейчас напряженное время - февраль, март ... потом будет легче. Мое отношение - мы должны предоставить всем украинцам возможность (вакцинироваться против COVID-19 - УНИАН) согласно Конституции Украины...», - сказал президент.

«Социология говорит, что где-то 50% не верит в целом в COVID-19 - такие атеисты», - добавил глава государства.

Агентство Телевидения Новости