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Определился первый финалист клубного чемпионата мира по футболу

Определился первый финалист клубного чемпионата мира по футболу

Судьбу полуфинального противостояния решил гол с пенальти.

На проходящем в столице Катара - Дохе, клубном чемпоинате мира по футболу в первом полуфинале встречались бразильский  "Палмейрас" и мексиканский "Тигрес".

На 52-й минуте матча в ворота "Палмейраса" бвл назначен 11-метровый. Его реализовал французский легионер "Тигреса" Андре-Пьер Жиньяк.

"Тигрес" победил 1:0 и сыграет в финале с победителем полуфинала "Бавария" - "Аль-Ахли".


Агентство Телевидения Новости

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