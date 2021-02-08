Определился первый финалист клубного чемпионата мира по футболу

Судьбу полуфинального противостояния решил гол с пенальти.

На проходящем в столице Катара - Дохе, клубном чемпоинате мира по футболу в первом полуфинале встречались бразильский "Палмейрас" и мексиканский "Тигрес".

На 52-й минуте матча в ворота "Палмейраса" бвл назначен 11-метровый. Его реализовал французский легионер "Тигреса" Андре-Пьер Жиньяк.

"Тигрес" победил 1:0 и сыграет в финале с победителем полуфинала "Бавария" - "Аль-Ахли".





Агентство Телевидения Новости