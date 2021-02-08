Евросоюз выделил деньги на поддержку украинского бизнеса во время локдауна

Евросоюз выделил 200 млн евро на поддержку украинского бизнеса во время жесткого карантина. Об этом сообщила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время онлайн-выступления на всеукраинском форуме «Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы».

Она напомнила, что с самого начала пандемии Евросоюз поддерживал украинский народ.

«Сначала мы посылали маски, аппараты для вентиляции (легких), а также перечислили 200 млн евро на поддержку вашего бизнеса во время локдауна», - отметила президент ЕК.

Она обратилась к руководству украинского государства и выразила уверенность, что победить коронавирус можно только совместными усилиями.

«Я верю, что все люди на нашем континенте относятся к единой европейской семьи. Нас объединяют история, культура и дружеские связи. Теперь мы узнали, что здоровье всех нас тоже связано. Мы остановим эту пандемию, только если преодолеем вирус во всех своих странах. Это общая задача для нас, европейцев», - резюмировала фон дер Ляйен.

Агентство Телевидения Новости