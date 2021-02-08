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Ученые выяснили, что гормоны человека меняются в зависимости от времен года

Ученые выяснили, что гормоны человека меняются в зависимости от времен года

Ученые провели анализ 3,5 миллионов образцов крови людей и выяснили, что гормоны людей «демонстрируют отчетливые сезонные паттерны, хотя магнитуда этих изменений невелика». Пик гормонов гипофиза, которые помогают контролировать репродуктивную функцию, метаболизм, стресс и лактацию, в основном достигается в конце лета, сообщает Science alert.

Гормоны щитовидной железы и половые гормоны также проявляют сезонность, но достигают пика зимой. Тестостерон, эстрадиол и прогестерон, например, достигают своего пика в конце зимы или весной.

Механизм, который лежит в основе «биологических часов» организма, все еще остается загадкой для ученых. Но авторы нового исследования считают, что между гипофизом и периферическими железами существует естественная сезонная обратная связь. Гипофиз, который чутко реагирует на солнечный свет, может «подпитывать» в течение года другие железы, усиливая их функциональность в нужное время года.

Ученые отмечают, что подобное наблюдается и у других млекопитающих, когда изменения в некоторых гормонах влияют на сезонные изменения в размножении, активности, росте, пигментации или миграции. Например, у северных оленей наблюдается снижение уровня гормона лептина, когда зимние дни становятся короче, это помогает снизить потребление энергии, понижая температуру тела и подавляя способность к размножению.

Вместе с тем, проведенное исследование не позволяет сделать выводов по всем гормонам в теле человека, поэтому сделать однозначные выводы о том, какую сезонную изменчивость они показывают, пока нельзя.

Агентство Телевидения Новости

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