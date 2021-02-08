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На Харьковщине четырехлетний мальчик сбежал из дома

На Харьковщине четырехлетний мальчик сбежал из дома

Правоохранителям поступило сообщение от женщины о том, что в городе Купянск у одного из магазинов она обнаружила малолетнего ребенка.

Как рассказали в ГУНП Харьковской области, при выезде на место происшествия сотрудники полиции установили место проживания мальчика и вернули его родителям.

Мать объяснила, что ее сын ушел без ее ведома на улицу, когда она отвлеклась на кормление другого ребенка.

Семья на учете социальных служб не находится. С женщиной проведена профилактическая беседа. В отношении нее полицейские составили административный протокол по ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях

Агентство Телевидения Новости

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