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Потрясающая реакция. Вратарь парировал мяч четрыежды за три секунды
"Сумасшедшее" спасение ворот от пропущенного гола.
В матче 24-го тура чемпионата Франции по футболу между "Лансом" и "Ренном" голкипер сборной Сенегала Альфред Гомис, защищиающий цвета "Ренна", умудрился четырежды за три секунды отбить мяч, после опасных ударов и добиваний.
Благодаря "героизму" Гомиса матч завершился вничью - 0:0.
Ниже, в видеообзоре этого поединка, потрясающая реакция Гомиса на четыре подряд улара с 35-й секунды.
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