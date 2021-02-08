Самоубийство: юная девушка выпрыгнула с высотки на Салтовке

Девушка выпрыгнула из окна 12-ти этажки и приземлилась на навес подъезда. Рядом с ней лежала записная книжка и медицинская маска, а в самом подъезде она оставила свои вещи. Скорее всего, говорят местные жители, что последний в жизни шаг погибшая сделала из окна лестничной клетки на одиннадцатом этаже.

Анна и Владислав, студенты:

Мы проснулись и из окна (мы на первом этаже живем) увидели, что лежит на крыше. Мы вышли, вот на первом этаже тут живем. Подошли, она еще лежала, ни полиция, ну полиция сидела, уже ушла, ни пожарных – никого еще не было. Ну мы в одиннадцать часов уже она лежала и уже полиция сидела там.

Антонина, жительница дома:

Я просто передавала передачку: мужа отправляла к сыну – отам машина стояла и побачила. Перед этим проходила с магазина – ничего не было. Буквально через 5 минут вышла, смотрю пожарки, всё. Он не мог туда подъехать к подъезду. Там остановился.

Местные предполагают, что это студентка одного из университетов, ведь этот дом находится рядом с двумя вузами и студенты здесь часто снимают жилье на время обучения. Однако погибшую никто из соседей так и не узнал. Пока спасатели снимали тело с навеса, местные собрались у подъезда, говорят, волновались за своих соседей. Однако их не меньше шокировало то, что из окна выпрыгнула совсем юная девушка. Сейчас правоохранители устанавливают ее личность, продолжаются следственные действия. Пока этот случай квалифицируют как самоубийство.

Агентство Телевидения Новости