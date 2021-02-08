Хоккеист остановил шайбу лицом. Даже сломался шлем

Если бы не забрало шлема было бы еще больнее.

В первом тайме матча регулярного чемпоината НБА между "Каролиной" и "Коламбуса" в одном из игровых эпизодов шайба угодила в лицо хоккеисту "Каролины" Винсенту Трочеку. Причем после попадания шайбы шлем оказался поврежден.

Трочек, упав, сам смог подняться и покинуть лед. Придя в себя, он сумел продолжить игру и даже забросил во втором периоде шайбу.

Матч же завершился со счетом 6:5 в пользу "Каролины".





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