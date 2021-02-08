Сегодня 17:10
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Любимый мужчина Элины Свитолиной расплакался после поражения
У французского теннисиста Гаэля Монфиса, живущего с первой ракеткой украинского тенниса Элиной Свитолиной продолжается на кортах черная полоса.
Монфис был посеян под 10-м номером на стартовавшем сегодня в Мельбурне Открытом чемпионате Австралии по теннису и вылетел в первом же круге.
Монфис проиграл в пяти сетах финскому теннисисту Эмилу Руусувори – 6:3, 4:6, 5:7, 6:3, 3:6.
На послематчевой пресс-конференции Монфис, сетуя на преследующие го спортивные неудачи, не смог сдержать слёз и расплакался.
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