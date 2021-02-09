В Украине за сутки зафиксировали 2656 новых случаев COVID-19
В Украине за сутки зафиксировали 2656 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19.
Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
"2656 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 9 февраля 2021 года. В частности, заболели 157 детей и 229 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализировали 865 человек, летальных случаев -127, выздоровели 8865 человек", - написал он на своей странице в Фейсбук сегодня, 9 февраля, утром.
Количество инфицированных с начала пандемии в Украине на сегодня составило 1 249 646 человек, 23 771 заболевший не смогли побороть болезнь, выздоровели – 1 084 608 заболевших.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (243), а также в Ивано-Франковской (525), Закарпатской (276), Черновицкой (194) и Запорожской (164) областях.
Количество случаев заболевания в регионах за сутки:
г. Киев - 243 случая;
Винницкая область - 47 случаев;
Волынская область - 58 случаев;
Днепропетровская область - 71 случай;
Донецкая область - 59 случаев;
Житомирская область - 17 случаев;
Закарпатская область - 276 случаев;
Запорожская область - 164 случая;
Ивано-Франковская область - 525 случаев;
Киевская область - 90 случаев;
Кировоградская область - 20 случаев;
Луганская область - 49 случаев;
Львовская область - 97 случаев;
Николаевская область - 57 случаев;
Одесская область - 90 случаев;
Полтавская область - 72 случая;
Ровенская область - 86 случаев;
Сумская область - 26 случаев;
Тернопольская область - 51 случай;
Харьковская область - 124 случая;
Херсонская область - 52 случая;
Хмельницкая область - 31 случай;
Черкасская область - 150 случаев;
Черновицкая область - 194 случая;
Черниговская область - 7 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, днем ранее, 8 февраля, в Украине зафиксировали 2 141 новый случай COVID-19.