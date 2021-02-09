В Украине за сутки зафиксировали 2656 новых случаев COVID-19

В Украине за сутки зафиксировали 2656 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"2656 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 9 февраля 2021 года. В частности, заболели 157 детей и 229 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализировали 865 человек, летальных случаев -127, выздоровели 8865 человек", - написал он на своей странице в Фейсбук сегодня, 9 февраля, утром.

Количество инфицированных с начала пандемии в Украине на сегодня составило 1 249 646 человек, 23 771 заболевший не смогли побороть болезнь, выздоровели – 1 084 608 заболевших.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (243), а также в Ивано-Франковской (525), Закарпатской (276), Черновицкой (194) и Запорожской (164) областях.

Количество случаев заболевания в регионах за сутки:

г. Киев - 243 случая;

Винницкая область - 47 случаев;

Волынская область - 58 случаев;

Днепропетровская область - 71 случай;

Донецкая область - 59 случаев;

Житомирская область - 17 случаев;

Закарпатская область - 276 случаев;

Запорожская область - 164 случая;

Ивано-Франковская область - 525 случаев;

Киевская область - 90 случаев;

Кировоградская область - 20 случаев;

Луганская область - 49 случаев;

Львовская область - 97 случаев;

Николаевская область - 57 случаев;

Одесская область - 90 случаев;

Полтавская область - 72 случая;

Ровенская область - 86 случаев;

Сумская область - 26 случаев;

Тернопольская область - 51 случай;

Харьковская область - 124 случая;

Херсонская область - 52 случая;

Хмельницкая область - 31 случай;

Черкасская область - 150 случаев;

Черновицкая область - 194 случая;

Черниговская область - 7 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, днем ранее, 8 февраля, в Украине зафиксировали 2 141 новый случай COVID-19.

Агентство Телевидения Новости