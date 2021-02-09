Два аэропорта в Украине остановили работу из-за непогоды

Аэропорты в Виннице и в Черновцах приостановили свою работу из-за снегопада. Остальные аэропорты продолжают принимать и отправлять самолеты, однако не исключены задержки рейсов, сообщили в пресс-службе МВД.

"Аэропорты, за исключением городов Винница и Черновцы, работают в штатном режиме", - говорится в сообщении.

Движение железнодорожного транспорта проходит в обычном режиме.

В ведомстве добавили, что в понедельник, 8 февраля, спасатели оказали помощь 175 людям, буксировали 72 транспортных средства.

Напомним, что непогода привела к отмене и задержке авиарейсов во Львове.

До этого сообщалось, что украинцам пообещали еще две недели морозов.

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