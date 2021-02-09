Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:30
Просмотров: 70

Два аэропорта в Украине остановили работу из-за непогоды

Два аэропорта в Украине остановили работу из-за непогоды

Аэропорты в Виннице и в Черновцах приостановили свою работу из-за снегопада. Остальные аэропорты продолжают принимать и отправлять самолеты, однако не исключены задержки рейсов, сообщили в пресс-службе МВД.

"Аэропорты, за исключением городов Винница и Черновцы, работают в штатном режиме", - говорится в сообщении.

Движение железнодорожного транспорта проходит в обычном режиме.

В ведомстве добавили, что в понедельник, 8 февраля, спасатели оказали помощь 175 людям, буксировали 72 транспортных средства.

Напомним, что непогода привела к отмене и задержке авиарейсов во Львове.

До этого сообщалось, что украинцам пообещали еще две недели морозов.

 

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 