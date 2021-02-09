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На проспекте Гагарина горела квартира в многоэтажке: есть погибший, 13 спасены

На проспекте Гагарина горела квартира в многоэтажке: есть погибший, 13 спасены

В Слободском районе Харькова сегодня утром, 9 февраля, произошел пожар в 14-этажке, во время которого погиб 37-летний мужчина.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Так, в 4:41 на номер «101» поступил вызов на проспект Гагарина, 165.

На момент прибытия пожарных горела квартира на 11-м этаже на площади около 100 кв.м.

Из-за сильного задымления верхних этажей спасателям пришлось выводить на свежий воздух 22 человека. Еще 13 жильцов дома были спасены.

В 7:03 пожар был локализован, и в 8:58 его ликвидировали.

Во время тушения пожара в квартире пожарные обнаружили тело погибшего мужчины 1984 года рождения.

Причина возникновения пожара и ущерб устанавливаются.

Агентство Телевидения Новости

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