Снегопад на Харьковщине: на дорогах работает спецтехника

Проезд по государственным дорогам Харьковской области – обеспечен, сообщили в Службе автомобильных дорог в Харьковской области.

Как отметили в пресс-службе харьковских дорожников, ограничений движения на государственных автодорогах не предвидится.

Сегодня ночью на Харьковщину пришел снег, который распространился по всей территории области, с порывистым ветром 15-20 м / с. Начиная с 5 часов утра местами наблюдались осадки в виде снежной и ледяной крупы при температуре воздуха -8 ° С. Температура колебалась днем ​​от -6 ° С до -10 ° С, ночью от -7 ° С до -10 ° С.

Толщина снежного покрова по области составляет от 3 см до 7 см.

По прогнозам синоптиков, интенсивные осадки в области будут идти до 11:00, после чего перейдут в умеренные. Циклон выйдет из области вечером 9 февраля около 22-00 часов. Температура в течение дня от -7 ° С до 0 ° С. Возможен переход через 0 ° С.

Как отметили в пресс-службе дорожников, в связи с порывистым ветром откладываются снежные переметы до 20-25 см на автомобильных дорогах, в таких районах как Красноградский (Сахновщина), Лозовской (Первомайский, Близнецы, Лозовая), Изюмский (Боровая), Купянский (Двуречная).

Техника работает в круглосуточном режиме. Проезжую часть расчищают от снега, а также обрабатывают противогололедными материалами дороги государственного значения.

Сейчас задействовано около 130 единиц спецтехники и 160 рабочих. Для обработки дорог противогололедными материалами в течение суток использовано: 530,7 м3 песчано-соляной смеси и 192 т технической соли.

На всех проблемных участках дежурит спецтехника: погрузчик и полноприводные автогрейдеры. Это - Каменка за Изюмом, на границе с Луганской областью, Волчанское направление – Старый Салтов и Валковское направление. В Покотиловке на харьковской объездной дороге дежурит грузовой автомобиль повышенной проходимости КрАЗ.

По информации пресс-службы Харьковского городского совета, на дорогах Харькова сегодня работают более 90 снегоуборочных машин.

Как сообщили в КП «Дорремстрой», ночью в городе на дорогах работало 123 машины. На дороги было высыпано 930 куб. м песчано-солевой смеси и 671,5 т соли.

Кроме уборки снега на магистралях, рабочие предприятия очищают дождеприемные колодцы, коллекторы, вывозят снег и выполняют другие работы.





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