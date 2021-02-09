В Харькове задержали адвоката на взятке в 2 тысячи долларов

Харьковский адвокат пытался за взятку закрыть уголовное производство о смертельном ДТП.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.

По данным следствия, следователь ГБР сообщил своему руководству о предложении адвоката предоставить ему неправомерную выгоду за закрытие уголовного производства о ДТП с летальным исходом.

После этого адвокат по предварительному сговору с работником правоохранительного органа предоставил следователю Территориального управления ГБР в городе Полтаве неправомерную выгоду в размере 2 тысяч долларов США за закрытие уголовного производства по факту ДТП, повлекшего гибель человека.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 369 УК Украины.

Адвоката задержали непосредственно после совершения преступления.

Сейчас решается вопрос об уведомлении его о подозрении по ч. 3 ст. 369 УК Украины и избрания задержанному меры пресечения. Правоохранители устанавливают и других лиц, причастных к этому преступлению.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой.





Агентство Телевидения Новости