В Харькове задержали адвоката на взятке в 2 тысячи долларов
Харьковский адвокат пытался за взятку закрыть уголовное производство о смертельном ДТП.
Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.
По данным следствия, следователь ГБР сообщил своему руководству о предложении адвоката предоставить ему неправомерную выгоду за закрытие уголовного производства о ДТП с летальным исходом.
После этого адвокат по предварительному сговору с работником правоохранительного органа предоставил следователю Территориального управления ГБР в городе Полтаве неправомерную выгоду в размере 2 тысяч долларов США за закрытие уголовного производства по факту ДТП, повлекшего гибель человека.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 369 УК Украины.
Адвоката задержали непосредственно после совершения преступления.
Сейчас решается вопрос об уведомлении его о подозрении по ч. 3 ст. 369 УК Украины и избрания задержанному меры пресечения. Правоохранители устанавливают и других лиц, причастных к этому преступлению.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой.