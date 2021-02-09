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На Новоселовке произошел пожар на территории промышленного предприятия

На Новоселовке произошел пожар на территории промышленного предприятия

В Новобаварском районе Харькова произошел пожар на территории промышленного предприятия, расположенного на ул. Исполкомовской, 34.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Информация о пожаре поступила на линию «101» 8 февраля в 12:22.

На момент прибытия спасателей в складском помещении (мастерская производственно- механическая) горела производственная линия на площади 30 кв.м и утеплитель крыши на площади 260 кв.м.

В 13:30 возгорание спасателям удалось локализовать. В 15:09 пожар потушили.

Причину пожара выясняют.

Агентство Телевидения Новости

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