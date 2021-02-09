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Определился второй финалист клубного чемпионата мира по футболу

Определился второй финалист клубного чемпионата мира по футболу

Победитель Лиги Чемпионов Африканской конфедерации футбола-2020 египетский "Аль-Ахли" и победитель европейской Лиги Чемпионов-2020 немецкая "Бавария" определили в очном споре финалиста клубного чемпионата мира по футболу, проходящего в Катаре.

"Бавария" вышла в финал, одержав победу 2:0. При этом голевой дубль сделал Роберт Левандовски.

Соперником "Баварии" в финале будет победитель Лиги Чемпионов КОНКАКАФ-2020 мексиканский "Тигрес".


Агентство Телевидения Новости

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