Отопление и горячая вода по всей Украине не будут дорожать до конца зимы: подписан Меморандум

Правительство достигло соглашения с местными властями о том, что тарифы на тепло и горячую воду не будут повышаться в этом отопительном сезоне.

Подписан соответствующий Меморандум по урегулированию проблемных вопросов в поставках тепла и горячей воды украинцам, сообщили в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации.

Как отмечается, это должно обеспечить устойчивое прохождение этого отопительного сезона и подготовку к следующему.

«По инициативе Президента Украины Владимира Зеленского меморандум заключен между Кабинетом Министров Украины в лице министра развития общин и территорий Алексея Чернышева и первого заместителя министра энергетики Юрия Витренко, Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, НАК «Нафтогаз Украины» и мэрами украинских городов. Это решение поддержали все городские головы», - сказано в сообщении.

Согласно подписанному документу, до конца отопительного сезона 2020-2021 годов украинцы будут бесперебойно получать отопление. Стоимость услуги поставки тепловой энергии и горячей воды в многоквартирные дома в течение нынешнего отопительного сезона не изменится.

«Украинцы будут зимой с теплом и горячей водой без излишней нагрузки на их семейные бюджеты», - отметил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко.

Меморандум также предусматривает, что теплоснабжающие предприятия будут гарантированно получать газ для производства тепла и снабжения его в дома граждан в течение всего отопительного периода 2020-2021 годов. Для этих предприятий предусмотрены отсрочка оплаты за природный газ и компенсация разницы между рыночной ценой природного газа и ценой, учтенной в тарифах за тепло.

Как отмечается, правительство гарантирует, что финансирование компенсаций для предприятий теплоснабжения не будут переводить на органы местного самоуправления.

Также «Нафтогаз Украины» разработает и внедрит в 1 сентября 2021 долгосрочные ценовые предложения для обеспечения устойчивого уровня цен на природный газ для предприятий теплоснабжения. Это позволит избежать ценовых колебаний в течение отопительного сезона 2021-2022 годов.

Агентство Телевидения Новости