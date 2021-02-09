В Харькове на вокзале задержали агента ФСБ: открыто дело о госизмене

В Харькове СБУ задержала жителя Николаева, который был агентом ФСБ.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Установлено, что работник одного из стратегических предприятий Николаева был завербован ФСБ и получил задание собрать информацию о современной военной технике для ВС Украины.

Контрразведчики спецслужбы задокументировали, что для получения доступа к технической документации новейших разработок, а именно – к закрытым программам по использованию беспилотных летательных аппаратов, злоумышленник пытался завербовать одного из руководителей учреждения.

Как сообщили в Офисе Генерального прокурора, завербованный гражданин в течение января-февраля 2021 договорился о передаче секретных материалов с одним из руководителей научных институтов в Харькове, занимающимся разработками с ограниченным доступом в сфере безопасности и обороны Украины.

«За денежное вознаграждение в размере 10 тысяч долларов США он предложил руководителю института предоставить тайную программу разработки приборов для поражения беспилотных летательных аппаратов», - сказано в сообщении.

При получении имитированных секретных материалов и передачи аванса за них - 500 долларов США, которая состоялась 7 февраля 2021 на харьковском железнодорожном вокзале агента российской спецслужбы задержали «на горячем» сотрудники СБУ.

Сейчас задержанному сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.





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