В Харькове подпольно изготавливали алкоголь: три человека пойдут под суд

В Харькове будут судить трех человек, которые подпольно изготавливали алкогольные напитки.

Как сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры, обвинительный акт в отношении фигурантов по ч. 3 ст. 28, ч. 1, 2 ст. 204 УК Украины направлен в суд.

По данным следствия, в течение 2018-2020 годов организованная группа из трех жителей Харьковской области создала в Харькове подпольный цех, в котором наладила производство фальсифицированных алкогольных напитков под брендами известных марок.

Произведенная на подпольном предприятии продукция реализовывалась в точках продаж на территории Дергачевского, Харьковского районов и в Харькове.

В ходе обысков было изъято около 8000 литров ликероводочных изделий на сумму свыше 1 млн грн. Среди изъятого - незаконно изготовленный спирт, водочная, коньячная продукция, слабоалкогольные напитки и специальное оборудование.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет с конфискацией и уничтожение незаконно произведенных или приобретенных товаров, орудий производства, сырья для их изготовления.





Агентство Телевидения Новости