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Пожар в многоэтажке на проспекте Гагарина: жильцов пострадавших квартир отселяют

Пожар в многоэтажке на проспекте Гагарина: жильцов пострадавших квартир отселяют

Город обеспечит питанием и временным жильем всех жителей, квартиры которых пострадали в результате пожара в 14-этажном доме на проспекте Гагарина, 165/2.

Об этом сегодня, 9 февраля, заявил журналистам секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов, передает пресс-служба горсовета.

Напомним, как сообщалось, сегодня рано утром в одной из многоэтажек на проспекте Гагарина произошел пожар, во время которого спасатели эвакуировали 35 человек, один мужчина погиб. Возгорание произошло в квартире на 11-м этаже, в результате чего фактически весь этаж выгорел. 

«В квартире на 11-м этаже случился хлопок, произошло сильное возгорание. Температура была настолько высокой, что у наших спасателей даже плавились шлемы», - отметил Игорь Терехов.

По его словам, всех пострадавших, которые нуждаются в жилье, поселят в коммунальную гостиницу «Аэропорт», где их обеспечат всем необходимым.

Кроме того, дом сейчас отключен от электричества, жильцы не могут себе приготовить ни еду, ни горячие напитки. Поэтому жильцы, которые остаются в своих квартирах, получат горячее питание.

Игорь Терехов также сообщил, что город поможет жителям восстановить жилье. Работники КП «Жилкомсервис» уже оценивают состояние квартир, пострадавших как во время пожара, так и в результате его тушения. Уже начались замеры окон и дверей, которые будут заменены в первую очередь. Подачу электричества в квартирах на нижних и верхних этажах по временной схеме восстановят ближе к вечеру.

Агентство Телевидения Новости

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