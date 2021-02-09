В Украине выставят на продажу 35 тюрем

Министерство юстиции Украины планирует выставить на продажу 35 законсервированных тюрем. Подготовка идет совместно с Фондом государственного имущества.

Об этом заявила замминистра юстиции Елена Высоцкая.

По ее словам, в рамках "Большой приватизации тюрем" намерены выставить на прозрачные аукционы имущество 35-ти исправительных учреждений, передает правительственный портал.

"Каждое из этих заведений уже прекратило свою профильную деятельность. Содержать закрытые учреждения, которые не выполняют своей функции, невыгодно для государства, поскольку это миллионы гривен расходов ежегодно", - добавила Высоцкая.

Напомним, ранее сообщалось о планах продажи около 30 тюрем.

Как заявил министр юстиции Денис Малюська, первое такое учреждение планируют продать уже в начале марта 2021 года.

"Документы на приватизацию первой тюрьмы мы передали в Фонд госимущества. Думаю, первая тюрьма будет продана в начале марта текущего года", - сказал он.

Отметим, первая тюрьма, которую выставят на продажу, - это исправительная колония в поселке Коцюбинское Киевской области.

Агентство Телевидения Новости