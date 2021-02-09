Жителя Харьковщины задержали за угон автомобиля со станции техобслуживания

В Харькове правоохранители задержали 26-летнего жителя Харьковской области за незаконное завладение автомобилем.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Так, 8 февраля близко 19:30 в отдел полиции поступило сообщение от оператора «102» о том, что неизвестный завладел автомобилем «Subaru».

Полицейские выяснили, что 26-летний мужчина поехал на чужой машине, которая находилась в ремонте у станции технического обслуживания.

Полицейские задержали злоумышленника.

Следователем открыто уголовное производство по ч.1 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины.

Задержанному грозит до 5 лет лишения свободы.

Сейчас решается вопрос о сообщении ему о подозрении в совершении преступления.

Агентство Телевидения Новости