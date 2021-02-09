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Жителя Харьковщины задержали за угон автомобиля со станции техобслуживания

Жителя Харьковщины задержали за угон автомобиля со станции техобслуживания

В Харькове правоохранители задержали 26-летнего жителя Харьковской области за незаконное завладение автомобилем.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Так, 8 февраля близко 19:30 в отдел полиции поступило сообщение от оператора «102» о том, что неизвестный завладел автомобилем «Subaru».

Полицейские выяснили, что 26-летний мужчина поехал на чужой машине, которая находилась в ремонте у станции технического обслуживания. 

Полицейские задержали злоумышленника.

Следователем открыто уголовное производство по ч.1 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. 

Задержанному грозит до 5 лет лишения свободы. 

Сейчас решается вопрос о сообщении ему о подозрении в совершении преступления.

 

Агентство Телевидения Новости

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