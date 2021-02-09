Жителя Харьковщины задержали за угон автомобиля со станции техобслуживания
В Харькове правоохранители задержали 26-летнего жителя Харьковской области за незаконное завладение автомобилем.
Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.
Так, 8 февраля близко 19:30 в отдел полиции поступило сообщение от оператора «102» о том, что неизвестный завладел автомобилем «Subaru».
Полицейские выяснили, что 26-летний мужчина поехал на чужой машине, которая находилась в ремонте у станции технического обслуживания.
Полицейские задержали злоумышленника.
Следователем открыто уголовное производство по ч.1 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины.
Задержанному грозит до 5 лет лишения свободы.
Сейчас решается вопрос о сообщении ему о подозрении в совершении преступления.