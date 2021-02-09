Пытался закрыть уголовное производство о смертельном ДТП: задержан адвокат, который пытался подкупить следователя ГБР

Хотел помочь клиенту избежать ответственности и сам стал фигурантом уголовного производства. Харьковский адвокат за две тысячи долларов хотел закрыть дело по делу смертельной аварии - дав взятку следователю Государственного бюро расследований.

Ольга Чиканова, спикер Государственного бюро расследований

Намагався вирішити питання щодо закриття кримінального провадження відносно свого клієнта. Яке розслідується слідчим ТУ ДБР у місті Полтаві. За фактом смертельної дорожньо-транспортної пригоди, повернення раніше вилученого автомобіля та фальсифікацію відповідних експертних досліджень. З метою відкриття протиправної діяльності адвоката слідчий ДБР звернувся до керівництва Територіального управління, після чого діяв під контролем правоохоронців.

Адвоката задержали с поличным. Наличные правоохранители сразу же изъяли. Сейчас по словам представителя прокуратуры Харьковской области Дмитрия Чубенко задержанному уже сообщено о подозрении по статье - предоставление неправомерной выгоды.

Дмитрий Чубенко, пресс-секретарь прокуратуры Харьковской области

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років з конфіскацією майна або без такої.

Но что это именно за авария и кто является ее виновником - следствие пока не разглашает, известно лишь, что в результате ДТП погиб один человек.

Дмитрий Чубенко, пресс-секретарь прокуратуры Харьковской области

Наразі ми кажемо про те, що цей хабар передавався у зговорі з іншим співробітником правоохоронного органу. Яким саме ми не уточнюємо. Тому буде прокуратурою та ДБР перевірятися причетність інших осіб до цього кримінального правопорушення, також буде вивчатися саме причетність, чи не причетність саме фігуранта ДТП, до надання цієї неправомірної вигоди.

Если взятка давалась по инициативе фигуранта ДТП, то по словам Чубенко - юридическая оценка его действиям будет рассматриваться в другом уголовном производстве при условии, если данный факт правоохранителям удастся доказать.

Агентство Телевидения Новости