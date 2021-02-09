ДТП с участием экс-прокурора. Марченко просит суд не учитывать вывод автоэкспертизы и протокол следственного эксперимента

Авария на Салтовском шоссе с двумя погибшими произошла еще в октябре 2017 года. Тогда столкнулись БМВ и Славута, от полученных травм скончались водитель Славуты и пассажир. Автомобилем БМВ управлял бывший прокурор Максим Марченко. Именно он - обвиняемый по делу об аварии. По данным следствия, сразу после ДТП он снял номера с машины и покинул место автопроисшествия. Свидетели сообщили правоохранителям, что Марченко едва стоял на ногах и от него пахло алкоголем. Показания свидетелей и данные экспертиз стали поводом для ходатайства Максима Марченко, которое он озвучил во время очередного судебного заседания. Обвиняемый просит судью признать недопустимыми выводы автотехнической экспертизы и протокол следственного эксперимента. Говорит, по его мнению, эксперты не уделили достаточно внимания состоянию двигателя автомобиля ЗАЗ, не установили количество топлива у него в баке и не проверили исправность системы освещения.

Максим Марченко, обвиняемый:

Справність електросвітової системи автомобіля ЗАЗ також не була перевірена. Хоча ДТП сталася у вечірній час на неосвітленій ділянці території. На підставі вищевикладеного вважаю, що висновки автотехнічної експертизи, як доказ обвинувачення, не є достовірним та допустимим через необгрунтованість, неповноту та неякість. доказ є неналежим оскільки грунтується лише на іншому неналежному доказі, а саме: на протоколі проведення слідчого експерименту.

Кроме того, Марченко говорит, что свидетели озвучивали не только факты, но и собственные оценочные суждения. В том числе, это касается признаков состояния опьянения, поэтому эти доказательства, считает, не надо учитывать при вынесении приговора. Отмечает, что был трезв, запах алкоголя чувствовался, потому что на него разлилась жидкость из бутылки, а экспертиза, которую провели 23 октября не выявила состояния опьянения. Но эти утверждения вызывают возмущение у родственников погибших, которые уже более 3 лет ждут приговора по делу. Считают, что это попытка ввести суд в заблуждение.

Максим Марченко, обвиняемый:

Покази свідків щодо алкогольного сп'яніння не є допустимими доказами. Людина, що потрапила в ДТП, травмується і перебуває в стресовому стані. В автомобілі було знайдено бутилку з алкогольним напоєм, розлиття якої під час удару і попадання на одежу Марченко могло викликати яуву щодо наявності від нього характерного запаху.

Ольга Шатохина, потерпевшая:

Трезвый человек остался бы, доказал свою трезвость там, на месте ДТП. Провел бы все возможные анализы не 23-го числа, когда его почистили, вымили ему кровь. А именно 22-го числа. На месте ДТП нужно было проводить эти анализы, доказывать свою невиновность, доказывать, что он был трезв.

Ни представители потерпевших, ни прокуратура с ходатайством подсудимого Марченко не согласны. Отмечают, что он ссылается на экспертизы и допросы свидетелей, которые еще даже не исследовались в заседаниях.

Дмитрий Антоненко, прокурор в деле:

Вже наперед обвинувачений Марченко посилається на ті експертизи, які судом ще не досліджувалися, по-друге, посилається на допити свідків, які ще у судовому засіданні не надавали свідчення. Вважаю, що кожному доказу, який було надано суду. Суд надасть належну правову оцінку під час ухвалення вироку в нарадчій кімнаті.

Марина Нагорная, адвокат потерпевших:

Вказані клопотання направлені виключно на затягування судового процесу. Як це робиться вже багато років обвинуваченим та його захисниками. По суті і всі присутні, і шановний суд вислухали промову Марченко щодо його невинуватості, і нібито ці докази не доводять вину Марченко у кримінальних правопорушеннях.

Судья, выслушав стороны по делу, ответил, что оценку всем доказательствам даст уже в совещательной комнате перед вынесением приговора. В деле о ДТП продолжают исследовать материалы. Следующее заседание должно состояться 11 февраля.

Агентство Телевидения Новости