Снег с ледяным дождем: как дорожники боролись с непогодой на Харьковщине

Снежный циклон в Харьковской области дорожники и коммунальщики ждали уже накануне, поэтому на дороги техника вышла еще рано утром. К семи часам утра для обеспечения проезда на дорогах общего пользования местного и государственного значения были привлечены 179 единиц специальной техники и 220 работников филиалов «облавтодора".

Главные трассы, говорят водители, несмотря на то, что снег шел весь день, действительно проездные. А вот немного вправо или влево - начинаются проблемы: переметы впридачу с ямами - еще тот квест.

Юрий, водитель автобуса

Мы до Валок по киевской трассе ездим, то нормально посыпают и чистят - А если в села сворачивать? - Трактора там еще не было.

Вячеслав, водитель автобуса

Не ремонтируют, яма на ямі, снігом позасипало, по городу тут невозможно, по Харькову проїхати, транспорта наставили, ніхто їх не убирає.

На предприятии "Дороги Харьковщины", которое занимается путями местного значения, говорят, что сегодня в работе 77 единиц техники. Все школьные автобусы и спецтехника доехала своевременно.

Только в Богодуховском районе из-за заносов временно приостановили движение школьных автобусов в двух учебных заведениях.

Кроме этого, решением комиссии по чрезвычайным ситуациям в Волчанской, Сахновщинской и Шевченковской теробщинах было временно приостановлено обучение в школьных учреждениях.

Если возникали проблемы с рейсовыми автобусами, то в первую очередь, из-за проблем на дорогах в населенных пунктах, говорят дорожники.

Игорь Турченко, директор ГП "Дороги Харьковщины"

Були окремі питання по районам, зокрема, Харківському, Борівському. Вони оперативно вирішувались, але є непорозуміння доріг комунальної та місцевої власності, ми телефонуємо за адресом, а водій говорить: «Пробачте, але я с двору виїхати не можу, тому не можу виїхати на маршрут»

Что касается коммунальной сферы, говорят чиновники, то отключений отопления или газа они не зафиксировали, энергетики своевременно решают свои проблемы, крупнейшая из которых - авария в Коротиче под Харьковом, где утром без света осталось более 1000 абонентов.

Сергей Магдисюк, советник председателя ХОГА по коммунальным вопросам

Там дерево впало на лінію електропередач, там був небольшой порив, але к 11.45 там все устранено, в повному обсязі надається електропостачання.

Вечером, говорят дорожники, циклон должен покинуть территорию Харьковской области, поэтому с расчисткой дорог станет легче.

Агентство Телевидения Новости