Сегодня 18:06
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Хоккеисты устроили две драки с интервалом в 2 секунды
Очень принципиальное противостояние.
В матче регулярного чемпионата НХЛ между двумя канадскими командами - "Эдмонтоном" и "Оттавой" еще в 1-м периоде сначала подрались хоккеисты этих команд Джухар Хайра и Остин Уотсон. Оба получили по 5 минут штрафа.
Затем - сразу же после вбрасывания, скинули краги два других хоккеиста "Эмонтона" и "Оттавы" - Зак Кэссиан и Эрик Гудбрансон, и также устроили кулачный бой, после чего отправились "отдыхать" на 5 минут.
Сам же матч завершился победой "Эдмонтона" 3:1.
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