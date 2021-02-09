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Хоккеисты устроили две драки с интервалом в 2 секунды

Хоккеисты устроили две драки с интервалом в 2 секунды

Очень принципиальное противостояние.

В матче регулярного чемпионата НХЛ между двумя канадскими командами - "Эдмонтоном" и "Оттавой" еще в 1-м периоде сначала подрались хоккеисты этих команд Джухар Хайра и Остин Уотсон. Оба получили по 5 минут штрафа.

Затем - сразу же после вбрасывания, скинули краги два других хоккеиста "Эмонтона" и "Оттавы" - Зак Кэссиан и Эрик Гудбрансон, и также устроили кулачный бой, после чего отправились "отдыхать" на 5 минут.

Сам же матч завершился победой "Эдмонтона" 3:1.


Агентство Телевидения Новости

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