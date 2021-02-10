На улице Гольдберговской из-за ДТП остановились трамваи

Сегодня около 8 утра на улице Гольдберговской, 12, не разминулись автомобили Daewoo Lanos и Peugeot Expert.

Столкновение произошло на трамвайных путях. От удара Daewoo выбросило с проезжей части на тротуар. Движение трамваев было прекращено в обоих направлениях, проезд автомобилей затруднен.

Медпомощь участникам ДТП, по предварительной информации, не потребовалась.

Обстоятельства столкновения уточняются.

Агентство Телевидения Новости