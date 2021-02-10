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На улице Гольдберговской из-за ДТП остановились трамваи
Сегодня около 8 утра на улице Гольдберговской, 12, не разминулись автомобили Daewoo Lanos и Peugeot Expert.
Столкновение произошло на трамвайных путях. От удара Daewoo выбросило с проезжей части на тротуар. Движение трамваев было прекращено в обоих направлениях, проезд автомобилей затруднен.
Медпомощь участникам ДТП, по предварительной информации, не потребовалась.
Обстоятельства столкновения уточняются.
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