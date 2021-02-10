В Украине подтвердили 3409 новых случаев коронавируса

В Украине обнаружили 3409 новых случаев коронавируса. Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

По его данным, за вчера госпитализировали 2 046 человек, умерли 163 пациента, 7 768 человек выздоровели. Сделали 43 767 тестов на коронавирус (в частности методом ПЦР - 27 795, методом ИФА - 15 972).

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (297), Ивано-Франковской (410), Винницкой (271), Закарпатской (238) и Запорожской (214) областях.

За все время пандемии в Украине подтвердили 1 253 055 случаев коронавируса; 1 092 376 выздоровевших и 23 934 погибших.

Агентство Телевидения Новости