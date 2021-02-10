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Где нет воды 10 февраля: адреса

Где нет воды 10 февраля: адреса

Как сообщили в КП "Харьковводоканал", в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Шевченковского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:

пр. Победы, 72 (п. №5, стояк), ул. Деревянко, 4-а (п. №1), пр. Людвига Свободы, 39 (п. №2) до 20:00 10.02.21 г.

А также:

Киевский район:

ул. Гвардейцев Широнинцев, 125 (п. №2) до 20:00 10.02.21 г.

Московский район:

пр. Тракторостроителей, 124-а (п. №1,2) до 17:00 10.02.21 г.

Новобаварский район:

шоссе Григоровское (Комсомольское), 85 (п. №3) до 20:00 10.02.21 г.

Основянский район:

шоссе Мерефянское, 28 (п. №4, стояк) до 20:00 10.02.21 г.

 

Агентство Телевидения Новости

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