В Харькове продолжают искать пропавшего подростка

Сегодня 13:20

Сегодня 13:20

Сегодня, 10 февраля, продолжаются поиски пропавшего 15-летнего Антона Логвинова. Как сообщили организаторы поиска, волонтеры снова собираются прочесывать лес.

"10 февраля в 13:00, срочный поиск на местности. Точка сбора: улица 23-го Августа, 16а. Координаторы: Виктория (066)9862630, Алексей (050)4014822", - говорится в сообщении.

Кроме того, в поисках подростка участвуют около 500 правоохранителей.

Напомним, Антон Логвинов пропал 8 февраля. Он был одет в темно-синюю куртку, синие джинсы, высокие кроссовки синего цвета, темно-серую шапку, черный шарф.

Агентство Телевидения Новости