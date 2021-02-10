При нынешних темпах вакцинации пандемия COVID-19 закончится через 7 лет - Bloomberg

Когда пандемия коронавируса наконец закончится? Этот вопрос нависает буквально над всем с того момента, когда COVID-19 охватил весь мир в 2020 году. Ответ на него можно дать путем оценки процесса вакцинации.

Об этом пишет издание Bloomberg, которое создало самую большую базу данных прививок от коронавируса, которые уже были сделаны в мире в настоящее время. Всего по миру разошлись 119 миллионов доз. Американские ученые, такие как главный инфекционист США Энтони Фаучи, считают, что нужно сделать прививку 70-85% населения, чтобы жизнь вернулась к норме. Отслеживание вакцинации от Bloomberg показало, что некоторые страны значительно быстрее достигают прогресса, чем другие, ставя целью сделать два укола 75% своих жителей.

Израиль в настоящее время стал страной с самым высоким уровнем вакцинации в мире. Всего через два месяца он достигнет цели, сделав прививку 75% населения. США же сделают это как раз к новогодней ночи 2022 года.

Учитывая то, что вакцинация проходит в богатых странах Запада быстрее, чем в мире в целом, понадобится 7 лет, чтобы избавиться COVID-19. Это если темп иммунизации будет таким, как сейчас.

Bloomberg объясняет, что его калькулятор вакцинации призван дать взгляд на вещи в перспективе. Он использует текущие средние данные о проведенных прививках. Это означает, что чем больше уколов будет сделано, тем больше будет уменьшаться цифра, которая означает время, нужное для вакцинации 75% населения. Расчеты будут изменчивыми, особенно в начале процесса дистрибуции вакцин. А показатели могут быть искаженными временными задержками и проблемами.

Агентство Телевидения Новости