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В Изюмском районе Hyundai вылетел с трассы: водитель госпитализирован

В Изюмском районе Hyundai вылетел с трассы: водитель госпитализирован

Сегодня утром в 09:25 на трассе Харьков-Изюм в районе поселка Вернополье в дорожное ограждение врезался Hyundai Tucson: пострадал водитель авто.

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС Харьковской области, водитель Hyundai не справился с управлением и допустил наезд на препятствие, после чего автомобиль вылетел в кювет.

С места аварии 42-летний водитель был доставлен в больницу с предварительным диагнозом «закрытая черепно-мозговая травма, рваная рана грудной клетки».

Обстоятельства ДТП устанавливает полиция.

Агентство Телевидения Новости

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