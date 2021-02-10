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В Изюмском районе Hyundai вылетел с трассы: водитель госпитализирован
Сегодня утром в 09:25 на трассе Харьков-Изюм в районе поселка Вернополье в дорожное ограждение врезался Hyundai Tucson: пострадал водитель авто.
Как сообщили в пресс-службе ГСЧС Харьковской области, водитель Hyundai не справился с управлением и допустил наезд на препятствие, после чего автомобиль вылетел в кювет.
С места аварии 42-летний водитель был доставлен в больницу с предварительным диагнозом «закрытая черепно-мозговая травма, рваная рана грудной клетки».
Обстоятельства ДТП устанавливает полиция.
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