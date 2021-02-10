Работники закрытых каналов Медведчука собираются создать новый телеканал

Сотрудники телеканалов ZIK, NewsOne и "112 Украина", которые остались без работы после наложения санкций, планируют создать новый телеканал. Об этом сообщает издание "Детектор медиа".

Их призывают стать совладельцами нового СМИ в равных частях. Канал уже собирается подать документы на получение лицензии от Нацсовета.

В ведомстве заявили, что в теории выдача лицензии такому СМИ возможна. Однако для этого нужно собрать все необходимые документы. Также среди учредителей не может быть людей, на которые наложены ограничения.

"По закону мы должны рассматривать все заявки о выдаче новых лицензий. Есть законные сроки и процедуры, по которым мы изучаем новые компании, претендующие стать лицензиатами. Заявку рассматривать будем, но надо понимать, что предоставление лицензии зависит от того, как будут составлены документы, а это не такое простое дело. Но теоретически это возможно, если новый канал не будет с лицами, в отношении которых введены санкции", - заявил первый заместитель председателя Национального совета по вопросам телерадиовещания Валентин Коваль.

Агентство Телевидения Новости