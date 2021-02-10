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НАБУ проводит обыски в "Энергоатоме". Причина - продажа электроэнергии

НАБУ проводит обыски в Энергоатоме. Причина - продажа электроэнергии

Национальное антикоррупционное бюро Украины проводит обыски в центральном офисе госпредприятия "НАЭК "Энергоатом". Они связаны с продажей электроэнергии. Об этом в ходе брифинга сообщил глава НАБУ Артем Сытник.

"Это (обыски, - ред.) соответствует действительности. Происходят обыски, санкционированные Антикоррупционным судом. Чтобы не разглашать тайну досудебного расследования, можно сказать, что это дело действительно касается продажи электроэнергии", - отметил он.

Сытник рассказал также и о причинах начала расследования.

"Само расследование было начато, потому что... есть определенные дискриминационные условия при продаже электроэнергии. Формируются квоты таким образом, чтобы их можно было выкупить отдельным потребителям электроэнергии", - сказал глава бюро.

Он отметил, что это существенным образом влияло на формирование цены на электроэнергию.

"Соответственно можно говорить о потенциальном ущербе государству в результате того, что государство продает электроэнергию по заведомо заниженным ценам. По результатам обысков, расследования будут приниматься определенные решения", - подытожил Сытник.

Агентство Телевидения Новости

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