Предприятиям теплоснабжения компенсируют разницу между рыночной ценой газа и той, что учтена в тарифах

Предприятиям теплоснабжения компенсируют разницу между рыночной ценой газа и ценой, учтенной в тарифах. Как сообщили в ХОГА, это позволит не увеличивать стоимость услуг отопления и снабжения горячей водой в многоквартирные дома до конца отопительного сезона.

Как пояснил советник председателя Харьковской ОГА Сергей Магдисюк, благодаря Меморандуму о взаимопонимании по урегулированию проблемных вопросов в сфере централизованной поставки тепловой энергии и горячей воды, который был подписан вчера между Кабмином и мэрами городов Украины, до конца отопительного сезона 2020-2021 годов украинцы будут бесперебойно получать отопление в свои дома.

«Предприятия теплоснабжения гарантированно получат газ для производства тепла и поставки его в дома украинцев на протяжении всего отопительного периода 2020-2021 годов. Для предприятий теплоснабжения предусмотрены отсрочки оплаты за природный газ и компенсация разницы между рыночной ценой природного газа и ценой, учтенной в тарифах за тепло. Правительство гарантирует, что финансирование компенсаций для предприятий теплоснабжения не будет перекладываться на органы местного самоуправления», - рассказал Сергей Магдисюк.

Также он отметил, что НАК «Нафтогаз Украины» разработает и внедрит до 1 сентября 2021 года долгосрочные ценовые предложения для обеспечения устойчивого уровня цен на природный газ для предприятий теплоснабжения. Это позволит избежать ценовых колебаний в течение отопительного сезона 2021-2022 годов.

Агентство Телевидения Новости