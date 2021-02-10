НАБУ расследует закупки вакцин от коронавируса

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) начало расследование относительно закупки вакцин от коронавируса. Дело открыли в феврале. Об этом заявил на брифинге исполняющий обязанности руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Максим Грищук.

Грищук отметил, что пока не могут рассказать детали, потому что ведется досудебное расследование.

"Без фамилий. НАБУ действительно начало расследование в феврале. Начали несколько дней назад. Расследуется закупка вакцин", - сообщил он.

Позже стало известно, что дело открыли по ч.2 ст. 364 ККУ (Злоупотребление служебным положением).

"Исследуются факты возможного злоупотребления служебным положением со стороны руководства Минздрава при закупке вакцины Sinovac. Подозрений пока что нет, дело открыто в начале февраля", - сообщил источник.

Агентство Телевидения Новости