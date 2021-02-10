Тренер показал средний палец своему бывшему работадателю и был послан в ответ

Скандал в полуфинале Кубка Италии по футболу.

В Италии определился первый финалист розыгрыша футбольного кубка страны. Стал им туринский "Ювентус", который в первом полуфинальном матче выиграл у миланского "Интера" 2:1. А ответный поединок завершился вничью - 0:0.

В ответном безголевом матче произошел конфликт. Главный тренер "Интера" Антонио Конте, возглавлявший "Ювентус" с 2011 по 2014 гг., уходя после первого тайма в подтрибунное помещение, показал средний палец президенту "Ювентуса" Андреа Аньели. После же финального свистка Аньели спустился с трибуны и громко обматерил Конте.

В финале Кубка Италии соперником "Ювентуса" будет победитель пары "Аталанта" - "Наполи". Первый матч этих команд завершился вничью - 0:0.





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