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С начала пандемии более 4 тысяч больных COVID-19 прошли стационарное лечение

С начала пандемии более 4 тысяч больных COVID-19 прошли стационарное лечение

Более 4 тыс. пациентов прошли стационарное лечение в больницах города Харькова с начала пандемии коронавируса. Как сообщили в горсовете, об этом на заседании постоянной комиссии по вопросам социальной защиты и здравоохранения Харьковского городского совета сообщил директор Департамента здравоохранения Юрий Сороколат.

По его словам, для борьбы с пандемией в городских больницах было развернуто 840 коек, обеспеченных кислородом. С начала заболеваемости 4064 человека получили стационарное лечение в медучреждениях коммунальной формы собственности, 23 мобильные бригады осуществили 46 тыс. выездов и 82 тыс. раз провели забор биоматериала на тестирование.

Всего по состоянию на 1 января в Харькове зарегистрировано более 45 тыс. человек с подтвержденным коронавирусом.

«Среди заболевших в прошлом году оказались 1 113 медработников, 1 870 детей. По статистическим данным, за 2020 год вылечились от коронавируса 27 900 человек, умерли 450, в том числе 10 медработников», – сообщил Сороколат.

Также он отметил, что на борьбу с пандемией из резервного фонда городского бюджета было выделено 76,2 млн грн. Еще 35 млн грн. город получил благодаря поддержке социально направленного бизнеса. Эти средства удалось направить на закупку оборудования, медикаментов и средств индивидуальной защиты. 

Агентство Телевидения Новости

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