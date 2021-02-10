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Украинцы смогут получать прописку через приложение "Дія"

Украинцы смогут получать прописку через приложение Дія

В апреле 2021 года Минцифры запустит онлайн-услугу по регистрации места проживания, благодаря которой можно будет получить прописку в собственном жилье через портал или приложение "Дія". Об этом сказал вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров во время форума «Украина 30: Коронавирус: вызовы и ответы».

"Уже в апреле мы запускаем упрощенную процедуру, это можно будет сделать онлайн. Как это можно будет сделать? Если я владелец жилья, то по сути я прописываюсь декларативно. Я просто захожу на портал или в дополнение "Дія" и регистрируюсь в несколько кликов", - пояснил Федоров.

По его словам, если прописку захочет получить не собственник жилья, то собственник жилья должен будет дать согласие с электронной подписью в специальном сообщении или нажать "да" в приложении "Дія".

Вице-премьер отметил, что также будет запущен специальный портал, через который чиновники смогут проверять прописку граждан в случае такой необходимости.

Агентство Телевидения Новости

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