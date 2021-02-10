Цены на отопление останутся те же, но хотелось бы меньше

Январские квитанции за тепло и горячую воду для жителей харьковских многоэтажек стартуют от двух тысяч гривен. Ведь сейчас за отопление платят по 1748,47 грн./ГКал, а за горячую воду - 92,87 грн./кубометр. Такие тарифы были установлены в декабре и их должны были повысить еще в январе, ведь коммунальщики говорили, что цена на газ для тепловых предприятий выросла на 36%. Но после того, как государство ввело регулирование газовых цен для населения, ограничив их 6,99 грн. за куб, начались и переговоры между тепловыми коммунальными предприятия и местными органами власти с одной стороны, правительством и газовыми поставщиками с другой. А накануне была достигнута договоренность, что даже при наличии долгов ограничивать в получении газа тепловиков никто не будет. А они, в свою очередь, не будут повышать цены. С долгами же расплатится государство, которое обязалось не перекладывать их на плечи местных органов самоуправления.

Сергей Магдисюк, советник главы ХОГА по комунальным вопросам:

Згідно з підписаним документом, до кінця опалювального сезону 2020/2021 року будуть бесперебійно отримувати опалення, вартість послуги за опалення та горячу воду не зміниться для богатоповерхових будинків, також меморандум передбачає, що теплопостачальні підприємства гарантовано отримуютьт газ. Для цих підприємств буде передбачена відсрочка за оплату природнього газу та компесація різниці між ринковою вартістю та ціною, яка закладена у тарифах на сьогодняшнйій час.

Андрей Руденко, заместитель мэра по вопросам ЖКХ:

В ситуации по оплате по газу, даже если будут недоплаты, никаких отключений не будет. Что касается компенсации, то они сейчас отрабатываются и, я думаю, к сентябрю-октябрю этот вопрос будет решен.

Впрочем, договоренности с правительством никак не повлияли на желание ХТС получить долги с абонентов. Накануне на подъездах домов появились списки должников, которым угрожают судами. Сами жители не скрывают, многие платит квартплату не в первую очередь, потому что другие расходы очень выросли. И даже действующие тарифы слишком большие для людей и не соответствуют качеству услуг - во многих домах не регулируется подача тепла, люди часто открывают окна и отапливают улицу, а потом за это получают огромные счета.

Лариса:

Они просто не могут, лекарства надо покупать, а полпенсии или зарплаты уходит, потом у людей дети, семьи все, а продукты насколько подорожали!

Наталья:

Естественно, стоит понижать, согласно тому, как они могут это понизить, и соответственно, если даже оставят на том же уровне, что есть, то хотя бы качество обслуживания улучшить.

Чтобы изменить ситуацию, поставщики газа обязались к осени подготовить долгосрочные ценовые предложения, чтобы среди зимы не росла цена на газ и не стоял вопрос о пересмотре тарифов. А в ХТС обещают провести аудит и проверить работу самого предприятия, а также начать работу по реконструкции котельных, чтобы снизить расход газа.

Агентство Телевидения Новости