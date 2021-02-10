Антона Логвинова нашли мертвым

15-летнего Антона Логвинова, которого в течение двух суток искали в Харькове, нашли мертвым. Тело мальчика нашли под мостом в Шевченковском районе. Антон исчез в понедельник вечером. Его искали как правоохранители, так и волонтерские спасательные отряды, а также студенты нескольких силовых вузов. Всего к поиску ребенка присоединилось более полутора тысяч человек. Еще сегодня днем мобильные группы в Шевченковском районе прочесывали заброшенные здания, стройплощадки, гаражные кооперативы, скверы и парки.

Константин Рюмшин, соучредитель поисково-спасательного задела «Милена»:

Критичный срок на самом деле тогда, когда уже поняли, что ребенок пропал. Ребенок это или взрослый, без разницы. Если пропадает человек, однозначно случается что-то нестандартное. Правоохранительные органы еще вчера с нами начали: ближайшие леса начали, лесопосадки, яры, заброшенные стройки. Они были в черте города первично проверены, проверяли в дневное время.

Осматривали район, где жил подросток, и прилегающие территории, спускались в подвалы и поднимались на чердаки. Ювенальные полицейские общались со знакомыми и друзьями Антона. Все волонтеры разделились на небольшие группы, у каждого был свой фонарь и распечатка информации с фотографией мальчика.

Татьяна, волонтер:

Это абсолютно позитивный ребенок, беспроблемный 15 лет. Мы проверяем все подвалы, все чердаки, все выходы, все закутки, абсолютно всё, где мог спрятаться ребенок.

Андрей, волонтер:

Мы получили сигнал недавно, вот то что указано здесь, то мы знаем. - Когда начались поиски? - Полчаса назад.

Впрочем, уже во второй половине дня, около 15 часов поиски пришлось остановить – тело парня обнаружили под Алексеевским мостом. На место сразу прибыла следственно-оперативная группа. Все обстоятельства трагедии устанавливаются. Причиной смерти правоохранители сообщат только после экспертизы. А тем временем следователи открыли уголовное производство по статье убийство.

Агентство Телевидения Новости