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Чемпионат мира по биатлону. Украина была близка к пьедесталу в смешанной эстафете

Чемпионат мира по биатлону. Украина была близка к пьедесталу в смешанной эстафете

В словенской Поклюке стартовал чемпинат мира-2021 по биатлону. Сегодня первые награды были разграны в смешанной эстафете 4х7.5 км.

За квартет сборной Украины на первых двух мужских рубежах бежали Артём Прима и Дмитрий Пидручный, на заключительных двух женских - Юлия Джима и Елена Пидгрушная.

Украина реально претендовала на медали. Джима передала Пидгрушной эстафету второй. У Пидгрушной не заладилась стрельба на последнем рубеже стоя, где она вынуждена была использовать все три дополнительных патрона. Всего же украинскому квартету понадобилось 8 дополнительных патронов.

В итоге Норвегия уверенно победила. Австрия стала второй. В борьбе за 3-е место Швеция на финише всё же опередила Украину и, таким образом, у сборной Украины высокое, но обидное 4-е место.


Агентство Телевидения Новости

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