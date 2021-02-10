Вместо серых палат уютные комнаты, а доктора не только лечат, но и развенчивают мифы о «психушке». Как в Харькове работает клиника ментального здоровья?

Индивидуальный подход к каждому пациенту, круглосуточный уход и мультимодальный подход, когда на одно заболевание специалисты смотрят под разными углами зрения. Это основные приоритеты, на которых базируется работа клиники ментального здоровья Dr.Isaenko. Ведь как результат - болезнь отступает быстрее.

Юлия Швец, врач психиатр клиники ментального здоровья Dr.Isaenko:

Специалисты могут не пропустить какое-либо заболевание и точно установить диагноз, и соответственно, если точно установлен диагноз, то соответственно — это более качественная высокоспециализированная психиатрическая помощь.

В клинике ментального здоровья Dr.Isaenko заработал первый в Украине частный психиатрический стационар. Лицензию на его открытие выдали в Минздраве. Получить профессиональную психиатрическую и психотерапевтическую помощь, лечение нервно-психических расстройств, зависимостей и психозов разной этиологии пациенты могут здесь в комфортных условиях. Палаты больше напоминают уютные комнаты, а врачи являются дружественными к пациентам. Именно такой атмосферы, говорит основательница клиники Светлана Исаенко, не хватало в государственной психиатрической больнице, где она проработала более 8-ми лет.

Светлана Исаенко, к.м.н., основательница клиники ментального здоровья Dr.Isaenko:

Я не понаслышке знаю, что очень важно, когда человеку комфортно. И самая большая наша задача была, чтоб здесь было лучше, чем дома, чтобы человек приходил и ему было на столько приятно, на столько хорошо, заботливый персонал, чтобы было красиво и интересно. Когда человек здесь находится у него каждая секундочка - она ​​занята. У него и психотерапия, и арт-терапия, и когнитивно-поведенческая терапия.

Коллектив клиники ментального здоровья Dr.Isaenko — это несколько десятков медиков с высшим медицинским образованием и многолетним опытом работы. Почти все - сотрудники Харьковской психиатрической больницы, или специалисты института неврологии и психиатрии.

Наталья Шилина, врач психиатр клиники ментального здоровья Dr.Isaenko:

Здесь присутствует большая анонимность, здесь присутствует больше времени для того, чтоб доктор уделил пациенту. Все это индивидуально. У нас есть весь арсенал возможных и невозможных препаратов.

Кроме терапии психических расстройств, в клинике также проводят различные исследования организма. Также с начала карантина из-за пандемии коронавируса врачи проводят онлайн-консультации.





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