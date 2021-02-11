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Коронавирус на Харьковщине: за сутки - более двухсот новых заболевших и 6 смертей

Коронавирус на Харьковщине: за сутки - более двухсот новых заболевших и 6 смертей

В Харьковской области за сутки выявили 232 новых случая заболевания коронавирусом.

Согласно данным системы мониторинга распространения заболевания на сайте СНБО, всего на Харьковщине по состоянию на сегодня зарегистрировали 79823 инфицированных COVID-19.

Всего в регионе от осложнений, связанных с COVID-19, скончались 1461 человек, за минувшие сутки умерли 6 заболевших.

При этом 72862 заболевших уже выздоровели (250 – за последние сутки), 5250 человек еще болеют, 24 инфицированных сейчас находятся в активной фазе заболевания.

Всего на Харьковщине на сегодня зарегистрировано 81636 подозрений на коронавирус.

Напомним, за прошедшие сутки в области диагноз COVID-19 был подтвержден у 188 человек.

 

Агентство Телевидения Новости

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