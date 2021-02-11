В Харьковской области с лесхоза взыскивают более 9 миллионов гривен: открыто уголовное дело

Прокуратура начала уголовное производство за невыполнение решения суда одним из лесхозов на Харьковщине.

Как сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры, Хозяйственным судом Харьковской области удовлетворен иск областной прокуратуры в интересах государства о взыскании более 9 млн грн ущерба, причиненного незаконной вырубкой деревьев.

Установлено, что согласно судебному решению от июня 2020 лесохозяйственное предприятие Чугуевского района обязано возместить материальный ущерб.

Однако, несмотря на финансовую возможность, судебное решение так и не было выполнено.

Это и стало основанием для начала досудебного расследования по ч.3 ст.382 УК Украины - по факту невыполнения судебного решения, по факту, причинившему существенный вред государству.

Агентство Телевидения Новости